Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (5) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1892 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 250 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2015.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Sonntag (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
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