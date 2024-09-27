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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1892 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 250 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Sonntag (1)
Германия 50 пфеннигов 1949-1950 "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-1950 "Bank deutscher Länder" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949-1950 "Bank deutscher Länder" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949-1950 "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - January 13, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 13 января 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-1950 "Bank deutscher Länder" на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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