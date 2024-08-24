Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1948-1950 года. Смещение штемпеля (Германия, ГДР)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1948-1950 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6548 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.
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