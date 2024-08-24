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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1948-1950 года. Смещение штемпеля (Германия, ГДР)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1948-1950 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 пфеннигов 1948-1950 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Алюминий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1948-1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1948-1950 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6548 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1948-1950 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 10 пфеннигов 1948-1950 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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