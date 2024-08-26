Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты для обращения 10 пфеннигов Германской Демократической Республики - Германия
10 пфеннигов 1948-1950
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1948 A - 0 41949 A - 0 01950 A 216,537,385 0 01950 E 16,000,000 0 161948-1950 Смещение штемпеля - 0 2
10 пфеннигов 1952-1953
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1952 A 70,426,704 0 61952 E 21,497,796 0 41953 A 18,610,969 0 21953 E 11,500,000 0 7
10 пфеннигов 1963-1990
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1963 A 21,063,474 - 0 21965 A 55,312,635 - 0 41967 A 96,994,702 - 0 01968 A 207,460,678 - 0 41970 A 13,386,600 - 0 01971 A 66,618,228 - 0 01972 A 5,701,781 - 0 01973 A 11,257,088 - 0 01978 A 40,000,000 - 0 01979 A 54,690,550 - 0 11980 A 20,689,000 - 0 01981 A 40,729,150 40 0 01982 A 40,239,500 2,500 0 01983 A 40,724,050 2,550 0 01984 A 37,675 3,175 0 01985 A 1,022,823 2,823 0 01986 A 1,012,800 2,800 0 01987 A 33,392 2,392 0 01988 A 10,721,304 2,554 0 01989 A 37,636,248 2,648 0 01990 A 13,600 - 0 0
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