Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты для обращения 10 пфеннигов Германской Демократической Республики - Германия

type-coin
type-coin

10 пфеннигов 1948-1950

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1948 A - 0 41949 A - 0 01950 A 216,537,385 0 01950 E 16,000,000 0 161948-1950 Смещение штемпеля - 0 2
type-coin
type-coin

10 пфеннигов 1952-1953

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1952 A 70,426,704 0 61952 E 21,497,796 0 41953 A 18,610,969 0 21953 E 11,500,000 0 7
type-coin
type-coin

10 пфеннигов 1963-1990

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1963 A 21,063,474 - 0 21965 A 55,312,635 - 0 41967 A 96,994,702 - 0 01968 A 207,460,678 - 0 41970 A 13,386,600 - 0 01971 A 66,618,228 - 0 01972 A 5,701,781 - 0 01973 A 11,257,088 - 0 01978 A 40,000,000 - 0 01979 A 54,690,550 - 0 11980 A 20,689,000 - 0 01981 A 40,729,150 40 0 01982 A 40,239,500 2,500 0 01983 A 40,724,050 2,550 0 01984 A 37,675 3,175 0 01985 A 1,022,823 2,823 0 01986 A 1,012,800 2,800 0 01987 A 33,392 2,392 0 01988 A 10,721,304 2,554 0 01989 A 37,636,248 2,648 0 01990 A 13,600 - 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Все немецкие монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск