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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1968 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1968 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 пфеннигов 1968 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 207,460,678

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1968
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1968 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5649 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1968 A на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 10 пфеннигов 1968 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 10 пфеннигов 1968 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1968 A на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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