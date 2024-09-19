Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1968 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 207,460,678
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1968
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1968 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5649 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Künker (4)
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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