10 пфеннигов 1968 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1968 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5649 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

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