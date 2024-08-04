Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1989 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,636,248
- Тираж PROOF 2,648
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1989
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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