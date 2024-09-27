Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1952 года E (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,497,796
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1952
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1952 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 13404 проданному на аукционе Heritage Auctions за 127 USD. Торги состоялись 2 июня 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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