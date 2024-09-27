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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1952 года E (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1952 года E - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 пфеннигов 1952 года E - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,497,796

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1952
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1952 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 13404 проданному на аукционе Heritage Auctions за 127 USD. Торги состоялись 2 июня 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Möller (2)
Германия 10 пфеннигов 1952 E на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 10 пфеннигов 1952 E на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 10 пфеннигов 1952 E на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1952 E на аукционе Heritage - June 3, 2005
Германия 10 пфеннигов 1952 E на аукционе Heritage - June 3, 2005
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность MS64 ANACS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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