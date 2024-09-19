Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1948 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1948
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1948 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4770 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 50 EUR. Торги состоялись 6 июня 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (4)
Где продать?
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