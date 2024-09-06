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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1948 года

Монеты для обращения (ГДР)

Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1948 A
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1948-1950 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1948 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1948-1950 Смещение штемпеля
Средняя цена 65 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1948 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1948-1950 Смещение штемпеля
Средняя цена 50 $
Продажи
0 6

Монеты для обращения (ФРГ)

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1948 D Bank deutscher Länder
Средняя цена 20 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1948 F Bank deutscher Länder
Средняя цена 20 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1948 G Bank deutscher Länder
Средняя цена 55 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1948 J Bank deutscher Länder
Средняя цена 20 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1948-1949 Bank deutscher Länder Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 5
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