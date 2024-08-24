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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1948 года G "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1948 года G "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1948 года G "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,000,000
  • Тираж PROOF 25

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1948
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1948 года "Bank deutscher Länder" со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2532 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 25 CZK
Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1948 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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