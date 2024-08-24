Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1948 года G "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,000,000
- Тираж PROOF 25
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1948
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1948 года "Bank deutscher Länder" со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2532 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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