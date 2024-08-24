Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1948 года D "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,000,000
- Тираж PROOF 250
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1948
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1948 года "Bank deutscher Länder" со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2230 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 420 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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