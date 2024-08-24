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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1948 года D "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1948 года D "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1948 года D "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,000,000
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1948
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1948 года "Bank deutscher Länder" со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2230 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 420 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Frühwald - September 16, 2023
Продавец Frühwald
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1948 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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