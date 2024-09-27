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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1948 года F "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1948 года F "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1948 года F "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 83,750,926
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1948
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1948 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4684 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Naumann - April 5, 2015
Продавец Naumann
Дата 5 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 F "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1948 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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