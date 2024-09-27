Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1948 года F "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 83,750,926
- Тираж PROOF 250
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1948
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1948 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4684 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1948 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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