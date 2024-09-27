Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1948-1950 года. Смещение штемпеля (Германия, ГДР)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминий
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1948-1950
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1948-1950 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3818 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
- Teutoburger (1)
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск