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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1948-1950 года. Смещение штемпеля (Германия, ГДР)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1948-1950 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1948-1950 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1948-1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1948-1950 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3818 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Германия 5 пфеннигов 1948-1950 на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 5 пфеннигов 1948-1950 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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