Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1948 года J "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 66,750,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1948
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1948 года "Bank deutscher Länder" со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8838 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- NUMMUS Olomouc (3)
- WAG (1)
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