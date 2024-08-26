Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1948 года J "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1948 года J "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1948 года J "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 66,750,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1948
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1948 года "Bank deutscher Länder" со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8838 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • NUMMUS Olomouc (3)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1948 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 пфенниг 1948 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 25 CZK
Германия 1 пфенниг 1948 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 пфенниг 1948 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 пфенниг 1948 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1948 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1948 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1948 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск