Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1948-1950 года. Смещение штемпеля (Германия, ГДР)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Алюминий
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1948-1950
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1948-1950 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 60 USD. Торги состоялись 4 марта 2024.
Сохранность
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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