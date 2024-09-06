Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1948-1950 года. Смещение штемпеля (Германия, ГДР)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 1 пфенниг 1948-1950 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1948-1950 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Алюминий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1948-1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1948-1950 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 60 USD. Торги состоялись 4 марта 2024.

Сохранность
Сервис
  • Все фирмы
  • Russiancoin (3)
  • Stephen Album (3)
Германия 1 пфенниг 1948-1950 на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Германия 1 пфенниг 1948-1950 на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Германия 1 пфенниг 1948-1950 на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1948-1950 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1948-1950 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1948-1950 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1948 года Все немецкие монеты немецкие алюминиевые монеты немецкие монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск