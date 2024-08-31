Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты для обращения 1 пфенниг Германской Демократической Республики - Германия
1 пфенниг 1948-1950
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1948 A - 0 11949 A - 0 61949 E - 0 51950 A 243,000,275 0 01950 E 55,200,000 0 61948-1950 Смещение штемпеля - 0 6
1 пфенниг 1952-1953
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1952 A 297,213,351 0 21952 E 49,295,502 0 01953 A 114,001,762 0 01953 E 50,876,044 0 4
1 пфенниг 1960-1990
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1960 A 101,807,993 - 0 81961 A 101,775,914 - 0 01962 A 81,459,160 - 0 11963 A 101,401,582 - 0 01964 A 98,967,334 - 0 01965 A 38,584,510 - 0 141968 A 813,680,000 - 0 01972 A 4,800,734 - 0 01973 A 5,517,600 - 0 11975 A 202,752,200 - 0 91975 A Односторонний оттиск - - 0 41975 A Инкузный брак - - 0 21977 A 61,560,000 - 0 01978 A 200,050,000 - 0 71979 A 100,665,550 - 0 21980 A 153,025,020 - 0 71981 A 200,461,000 40 0 11982 A 99,227,500 2,500 0 71983 A 150,025,050 2,550 0 71984 A 137,626,005 3,505 0 01985 A 125,072,961 2,961 0 01986 A 73,912,800 2,800 0 01987 A 50,028,542 2,542 0 01988 A 75,466,191 2,441 0 01989 A 84,406,067 2,467 0 01990 A 15,673,600 - 0 0
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