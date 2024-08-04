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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1979 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1979 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1979 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,75 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,665,550

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1979
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1979 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2279 проданному на аукционе Cayón Subastas за 9 EUR. Торги состоялись 10 мая 2023.

Сохранность
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  • Rio de la Plata (1)
Германия 1 пфенниг 1979 A на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1979 A на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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