Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1979 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,75 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,665,550
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1979
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1979 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2279 проданному на аукционе Cayón Subastas за 9 EUR. Торги состоялись 10 мая 2023.
Сохранность
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Где продать?
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