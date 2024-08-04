1 пфенниг 1979 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1979 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2279 проданному на аукционе Cayón Subastas за 9 EUR. Торги состоялись 10 мая 2023.

Сохранность PROOF (2)