1 пфенниг 1973 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1973 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2420 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 80 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2021.

Сохранность AU (1)