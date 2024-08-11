Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1973 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,75 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,517,600
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1973
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1973 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2420 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 80 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2021.
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Где продать?
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