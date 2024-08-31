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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1982 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1982 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1982 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,75 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 99,227,500
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1982
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1982 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (7)
Германия 1 пфенниг 1982 A на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1982 A на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1982 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1982 A на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1982 A на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1982 A на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1982 A на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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