Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1975 года A. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)
Разновидность: Односторонний оттиск
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминий
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1975
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1975 года со знаком A. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4354 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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