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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1975 года A. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 1 пфенниг 1975 года A Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1975 года A Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1975
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1975 года со знаком A. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4354 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
610 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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