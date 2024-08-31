Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1949 года E (Германия, ГДР)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,75 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1949
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4479A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 120 EUR. Торги состоялись 14 октября 2008.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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