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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1949 года E (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1949 года E - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1949 года E - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,75 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1949
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4479A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 120 EUR. Торги состоялись 14 октября 2008.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Numis Poland (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 1 пфенниг 1949 E на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Германия 1 пфенниг 1949 E на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 E на аукционе Numis Poland - February 24, 2021
Германия 1 пфенниг 1949 E на аукционе Numis Poland - February 24, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Германия 1 пфенниг 1949 E на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 E на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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