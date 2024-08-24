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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1953 года E (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1953 года E - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1953 года E - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,75 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,876,044

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1953
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1953 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4642 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 60 AUD. Торги состоялись 28 марта 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Russiancoin (2)
Германия 1 пфенниг 1953 E на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Германия 1 пфенниг 1953 E на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1953 E на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2017
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 60 AUD
Германия 1 пфенниг 1953 E на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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