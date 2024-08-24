Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1953 года E (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,75 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,876,044
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1953
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1953 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4642 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 60 AUD. Торги состоялись 28 марта 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Russiancoin (2)
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 60 AUD
Где продать?
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