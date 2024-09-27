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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1990 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1990 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1990 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,75 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,673,600

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1990
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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