1 пфенниг 1965 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1965 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64169 проданному на аукционе Heritage Auctions за 30 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность UNC (13) XF (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) Сервис NGC (1)