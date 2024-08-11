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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1965 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1965 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1965 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,75 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 38,584,510

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1965
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1965 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64169 проданному на аукционе Heritage Auctions за 30 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Reinhard Fischer (12)
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - March 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - March 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - March 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 1 пфенниг 1965 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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