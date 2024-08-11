Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1965 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,75 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,584,510
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1965
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1965 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64169 проданному на аукционе Heritage Auctions за 30 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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