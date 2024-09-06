Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1972 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,75 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,800,734
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1972
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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