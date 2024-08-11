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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1972 года

Монеты для обращения (ГДР)

Аверс
Реверс
2 марки 1972 A Пробные
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 марка 1972 A Пробные
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 марка 1972 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1972 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1972 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1972 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1972 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1972 A Никель
Средняя цена 520 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1972 A
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты (ГДР)

Аверс
Реверс
20 марок 1972 A Фридрих фон Шиллер
Средняя цена 5 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20 марок 1972 A Фридрих фон Шиллер Гурт гладкий
Средняя цена 890 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 марок 1972 Лукас Кранах
Средняя цена 45 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
20 марок 1972 Лукас Кранах Алюминий. Односторонний оттиск
Средняя цена 150 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
20 марок 1972 A Вильгельм Пик
Средняя цена 3 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
20 марок 1972 A Вильгельм Пик Гурт гладкий
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 марок 1972 A Бухенвальд
Средняя цена 80 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
10 марок 1972 A Бухенвальд Смещение штемпеля
Средняя цена 230 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 марок 1972 Генрих Гейне
Средняя цена 25 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
10 марок 1972 Генрих Гейне Алюминий. Односторонний оттиск
Средняя цена 130 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 марок 1972 Брамс
Средняя цена 400 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
5 марок 1972 Брамс Двойная надпись на гурте
Средняя цена 720 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 марок 1972 Брамс Гурт гладкий
Средняя цена 880 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 марок 1972 Брамс Алюминий. Односторонний оттиск
Средняя цена 140 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 марок 1972 A Мейсен
Средняя цена 1 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 марок 1972 A Мейсен Гурт гладкий
Средняя цена 460 $
Продажи
0 6

Монеты для обращения (ФРГ)

Аверс
Реверс
5 марок 1972 D
Средняя цена 9 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 марок 1972 F
Средняя цена 50 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 марок 1972 G
Средняя цена 15 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 марок 1972 J
Средняя цена 15 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 марок 1951-1974 Смещение штемпеля
Средняя цена 650 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
5 марок 1951-1974 Поворот штемпеля
Средняя цена 170 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 марок 1951-1974 Двойная надпись на гурте
Средняя цена 750 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 марок 1951-1974 Гурт гладкий
Средняя цена 440 $
Продажи
1 57
Аверс
Реверс
2 марки 1972 D Аденауэр
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 марки 1972 F Аденауэр
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 марки 1972 G Аденауэр
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 марки 1972 J Аденауэр
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 марки 1969-1987 Аденауэр Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 марки 1969-1987 Аденауэр Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 марки 1969-1987 Аденауэр Двойная надпись на гурте
Средняя цена 320 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 марки 1969-1987 Аденауэр Малый вес
Средняя цена 100 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 марки 1969-1987 Аденауэр Гурт гладкий
Средняя цена 310 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 марки 1969-1987 Аденауэр Немагнитная
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 марки 1972 D Теодор Хойс
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 марки 1972 F Теодор Хойс
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 марки 1972 G Теодор Хойс
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 марки 1972 J Теодор Хойс
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс Двойная надпись на гурте
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс Гурт гладкий
Средняя цена 770 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс Малый вес
Средняя цена 95 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс Немагнитная
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 марка 1972 D
Средняя цена 670 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 марка 1972 F
Средняя цена 750 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 марка 1972 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 марка 1972 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 600 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Двойная надпись на гурте
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Гурт гладкий
Средняя цена 730 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Малый вес
Средняя цена 190 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Большой диаметр
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1972 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1972 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1972 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1972 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 140 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена 140 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 На кружке 5 пфеннигов
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 2 пфеннига круглый
Средняя цена 730 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 На кружке 1 пфеннига
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Малый вес
Средняя цена 130 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Магнитная
Средняя цена 380 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1972 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1972 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1972 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1972 G Никель
Средняя цена 460 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1972 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 140 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Гурт гладкий
Средняя цена 360 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Покрытие только с одной стороны
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Односторонний оттиск
Средняя цена 240 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Малый вес
Средняя цена 90 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1972 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1972 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1972 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1972 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1950-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1950-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1972 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1972 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1972 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1972 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1967-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 240 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1972 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1972 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1972 G
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1972 J
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты (ФРГ)

Аверс
Реверс
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 8 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 25 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 8 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры Поворот штемпеля
Средняя цена 160 $
Продажи
1 15
Аверс
Реверс
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры Гурт гладкий
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры Двойная надпись на гурте
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 6 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры Золото
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры Арабески на гурте
Средняя цена 400 $
Продажи
2 55
Аверс
Реверс
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 8 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 7 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 6 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры Двойная надпись на гурте
Средняя цена 850 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 15 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 7 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 9 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры Золото
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры Заготовка от 5 марок
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры Гурт гладкий
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 7 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 7 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 8 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 8 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры Кольца на гурте
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 7 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 9 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена 8 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры Поворот штемпеля
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
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