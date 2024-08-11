Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Германия
1972
Германия
Период:
1871-2001
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
Главная
Каталог
Германия
1972
Монеты Германии 1972 года
Выберите категорию
Все
Для обращения
Памятные
Монеты для обращения (ГДР)
2 марки 1972 A Пробные
Средняя цена
6100 $
Продажи
0
1
1 марка 1972 A Пробные
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
3
1 марка 1972 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 пфеннигов 1972 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 пфеннигов 1972 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1972 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1972 A
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 пфеннигов 1972 A
Никель
Средняя цена
520 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1972 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты (ГДР)
20 марок 1972 A Фридрих фон Шиллер
Средняя цена
5 $
Продажи
0
27
20 марок 1972 A Фридрих фон Шиллер
Гурт гладкий
Средняя цена
890 $
Продажи
0
1
20 марок 1972 Лукас Кранах
Средняя цена
45 $
Продажи
0
77
20 марок 1972 Лукас Кранах
Алюминий. Односторонний оттиск
Средняя цена
150 $
Продажи
1
14
20 марок 1972 A Вильгельм Пик
Средняя цена
3 $
Продажи
0
21
20 марок 1972 A Вильгельм Пик
Гурт гладкий
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
1
10 марок 1972 A Бухенвальд
Средняя цена
80 $
Продажи
0
19
10 марок 1972 A Бухенвальд
Смещение штемпеля
Средняя цена
230 $
Продажи
0
3
10 марок 1972 Генрих Гейне
Средняя цена
25 $
Продажи
0
58
10 марок 1972 Генрих Гейне
Алюминий. Односторонний оттиск
Средняя цена
130 $
Продажи
0
11
5 марок 1972 Брамс
Средняя цена
400 $
Продажи
0
13
5 марок 1972 Брамс
Двойная надпись на гурте
Средняя цена
720 $
Продажи
0
7
5 марок 1972 Брамс
Гурт гладкий
Средняя цена
880 $
Продажи
0
1
5 марок 1972 Брамс
Алюминий. Односторонний оттиск
Средняя цена
140 $
Продажи
0
11
5 марок 1972 A Мейсен
Средняя цена
1 $
Продажи
0
12
5 марок 1972 A Мейсен
Гурт гладкий
Средняя цена
460 $
Продажи
0
6
Монеты для обращения (ФРГ)
5 марок 1972 D
Средняя цена
9 $
Продажи
0
4
5 марок 1972 F
Средняя цена
50 $
Продажи
0
8
5 марок 1972 G
Средняя цена
15 $
Продажи
0
7
5 марок 1972 J
Средняя цена
15 $
Продажи
0
7
5 марок 1951-1974
Смещение штемпеля
Средняя цена
650 $
Продажи
0
24
5 марок 1951-1974
Поворот штемпеля
Средняя цена
170 $
Продажи
0
9
5 марок 1951-1974
Двойная надпись на гурте
Средняя цена
750 $
Продажи
0
4
5 марок 1951-1974
Гурт гладкий
Средняя цена
440 $
Продажи
1
57
2 марки 1972 D Аденауэр
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 марки 1972 F Аденауэр
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 марки 1972 G Аденауэр
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 марки 1972 J Аденауэр
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 марки 1969-1987 Аденауэр
Смещение штемпеля
Средняя цена
120 $
Продажи
0
5
2 марки 1969-1987 Аденауэр
Поворот штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 марки 1969-1987 Аденауэр
Двойная надпись на гурте
Средняя цена
320 $
Продажи
0
1
2 марки 1969-1987 Аденауэр
Малый вес
Средняя цена
100 $
Продажи
0
27
2 марки 1969-1987 Аденауэр
Гурт гладкий
Средняя цена
310 $
Продажи
0
5
2 марки 1969-1987 Аденауэр
Немагнитная
Средняя цена
55 $
Продажи
0
2
2 марки 1972 D Теодор Хойс
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 марки 1972 F Теодор Хойс
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 марки 1972 G Теодор Хойс
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 марки 1972 J Теодор Хойс
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс
Смещение штемпеля
Средняя цена
110 $
Продажи
0
9
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс
Поворот штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс
Двойная надпись на гурте
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс
Гурт гладкий
Средняя цена
770 $
Продажи
0
2
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс
Малый вес
Средняя цена
95 $
Продажи
0
19
2 марки 1970-1987 Теодор Хойс
Немагнитная
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 марка 1972 D
Средняя цена
670 $
Продажи
0
1
1 марка 1972 F
Средняя цена
750 $
Продажи
0
1
1 марка 1972 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 марка 1972 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 марка 1950-2001
Смещение штемпеля
Средняя цена
600 $
Продажи
0
39
1 марка 1950-2001
Поворот штемпеля
Средняя цена
110 $
Продажи
0
1
1 марка 1950-2001
Двойная надпись на гурте
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 марка 1950-2001
Гурт гладкий
Средняя цена
730 $
Продажи
0
19
1 марка 1950-2001
Малый вес
Средняя цена
190 $
Продажи
0
14
1 марка 1950-2001
Большой диаметр
Средняя цена
110 $
Продажи
0
1
50 пфеннигов 1972 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 пфеннигов 1972 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 пфеннигов 1972 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 пфеннигов 1972 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 пфеннигов 1949-2001
Смещение штемпеля
Средняя цена
140 $
Продажи
0
19
50 пфеннигов 1949-2001
Поворот штемпеля
Средняя цена
140 $
Продажи
0
10
50 пфеннигов 1949-2001
На кружке 5 пфеннигов
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
5
50 пфеннигов 1949-2001
2 пфеннига круглый
Средняя цена
730 $
Продажи
0
2
50 пфеннигов 1949-2001
На кружке 1 пфеннига
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 пфеннигов 1949-2001
Малый вес
Средняя цена
130 $
Продажи
0
4
50 пфеннигов 1949-2001
Магнитная
Средняя цена
380 $
Продажи
0
6
10 пфеннигов 1972 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1972 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1972 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1972 G
Никель
Средняя цена
460 $
Продажи
0
1
10 пфеннигов 1972 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1950-2001
Смещение штемпеля
Средняя цена
140 $
Продажи
0
15
10 пфеннигов 1950-2001
Гурт гладкий
Средняя цена
360 $
Продажи
0
3
10 пфеннигов 1950-2001
Поворот штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1950-2001
Покрытие только с одной стороны
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1950-2001
Односторонний оттиск
Средняя цена
240 $
Продажи
0
8
10 пфеннигов 1950-2001
Малый вес
Средняя цена
90 $
Продажи
0
11
5 пфеннигов 1972 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1972 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1972 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1972 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1950-2001
Смещение штемпеля
Средняя цена
100 $
Продажи
0
12
5 пфеннигов 1950-2001
Поворот штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пфеннига 1972 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пфеннига 1972 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пфеннига 1972 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пфеннига 1972 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пфеннига 1967-2001
Смещение штемпеля
Средняя цена
240 $
Продажи
0
13
1 пфенниг 1972 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1972 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1972 G
Средняя цена
15 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1972 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты (ФРГ)
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
8 $
Продажи
0
6
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
25 $
Продажи
0
10
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
8 $
Продажи
0
8
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры
Поворот штемпеля
Средняя цена
160 $
Продажи
1
15
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры
Гурт гладкий
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
1
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры
Двойная надпись на гурте
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
4
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
6 $
Продажи
0
7
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Золото
Средняя цена
7300 $
Продажи
0
2
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры
Арабески на гурте
Средняя цена
400 $
Продажи
2
55
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
8 $
Продажи
0
21
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
—
Продажи
0
1
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
7 $
Продажи
0
1
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
6 $
Продажи
0
4
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры
Двойная надпись на гурте
Средняя цена
850 $
Продажи
0
1
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
15 $
Продажи
0
18
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
7 $
Продажи
0
3
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
9 $
Продажи
0
3
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
4 $
Продажи
0
1
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Золото
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
1
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры
Заготовка от 5 марок
Средняя цена
3200 $
Продажи
0
1
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры
Гурт гладкий
Средняя цена
—
Продажи
0
3
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
7 $
Продажи
0
11
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
7 $
Продажи
0
1
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
8 $
Продажи
0
6
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
8 $
Продажи
0
5
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры
Кольца на гурте
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
1
10 марок 1972 D XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
7 $
Продажи
0
18
10 марок 1972 F XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
9 $
Продажи
0
4
10 марок 1972 G XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
—
Продажи
0
7
10 марок 1972 J XX летние Олимпийские игры
Средняя цена
8 $
Продажи
0
8
10 марок 1972 XX летние Олимпийские игры
Поворот штемпеля
Средняя цена
60 $
Продажи
0
3
Лучшие предложения
Katz Auction
Аукцион
11 авг. 2024
Varesi
Аукцион
27 сент. 2024
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион
24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Германия
Период
1871-2001
Категория
Зактрыть
???
Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить