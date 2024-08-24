Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1951-1974 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1951-1974
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951-1974 года. Поворот штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8761 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 260 EUR. Торги состоялись 15 июня 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- Felzmann (4)
- Künker (1)
- Teutoburger (4)
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 29 августа 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 марок 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск