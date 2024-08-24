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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1951-1974 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1951-1974 года Поворот штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1951-1974 года Поворот штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1951-1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951-1974 года. Поворот штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8761 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 260 EUR. Торги состоялись 15 июня 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (4)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (4)
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Felzmann - August 29, 2017
Продавец Felzmann
Дата 29 августа 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Felzmann - May 11, 2017
Продавец Felzmann
Дата 11 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Felzmann - June 15, 2010
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Felzmann - June 15, 2010
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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