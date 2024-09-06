Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (9) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2720 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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