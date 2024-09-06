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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1970-1987
Цены на аукционах (9) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2720 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (3)
  • Künker (3)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1970 "Теодор Хойс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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