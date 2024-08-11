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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года F "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года F "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года F "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,850,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Katz Auction за 14 EUR. Торги состоялись 27 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
Германия 10 марок 1972 F "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - August 30, 2023
Германия 10 марок 1972 F "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS64
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1126 RUB
Германия 10 марок 1972 F "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Германия 10 марок 1972 F "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Numismática Leilões - November 30, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 30 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 марок 1972 F "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Германия 10 марок 1972 F "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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