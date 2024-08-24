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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1969-1987
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 784 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 545 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2018.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
622 $
Цена в валюте аукциона 545 EUR
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Frühwald - July 2, 2011
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 2 марки 1969 "Аденауэр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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