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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 1 марка 1972 года A (Германия, ГДР)

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Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 марка
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 1 марка 1972 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5566 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 1 марка 1972 A (Пробные) на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
3406 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Германия 1 марка 1972 A (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
2297 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Германия 1 марка 1972 A (Пробные) на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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