Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 1 марка 1972 года A (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 марка
- Год 1972
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 1 марка 1972 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5566 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
- Künker (1)
- Teutoburger (1)
Где продать?
Для продажи 1 марка 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск