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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1951-1974 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1951-1974 года Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1951-1974 года Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1951-1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951-1974 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 11018 проданному на аукционе Stack's Bowers за 24000 USD. Торги состоялись 8 августа 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Busso Peus (1)
  • Felzmann (1)
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  • Künker (2)
  • Möller (3)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (12)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
565 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Auctiones - October 19, 2014
Продавец Auctiones
Дата 19 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе SINCONA - May 29, 2013
Продавец SINCONA
Дата 29 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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