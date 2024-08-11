Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1951-1974 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (24) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951-1974 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 11018 проданному на аукционе Stack's Bowers за 24000 USD. Торги состоялись 8 августа 2012.
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- WAG (1)
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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