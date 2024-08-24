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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года "Генрих Гейне". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 10 марок 1972 года "Генрих Гейне" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1972 года "Генрих Гейне" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 5,23 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "Генрих Гейне". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5431 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 4000 DKK. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность SP63 ANACS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1972 "Генрих Гейне" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "Генрих Гейне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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