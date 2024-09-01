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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Памятные монеты 10 марок Германской Демократической Республики - Германия

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10 марок 1966

Шинкель
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1966 50,000 2 2921966 Алюминий. Односторонний оттиск 300 0 11
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10 марок 1967

Кольвиц
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1967 100,552 0 1131967 Гурт (10 MARK * 10 MARK * 10 MARK) - 0 581967 Алюминий. Односторонний оттиск 400 1 91967 Латунь - 0 1
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10 марок 1968

Гутенберг
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1968 100,328 0 1001968 Алюминий. Односторонний оттиск 300 0 11
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10 марок 1969

Бёттгер
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1969 100,313 0 1171969 Алюминий. Односторонний оттиск 300 0 10
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10 марок 1970

Бетховен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1970 100,265 0 1071970 Алюминий. Односторонний оттиск 300 0 8
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10 марок 1971

Альбрехт Дюрер
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1971 100,112 0 611971 Гурт гладкий - 0 31971 Алюминий. Односторонний оттиск 300 0 13
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10 марок 1972

Бухенвальд
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 A 15,108,481 0 191972 A Смещение штемпеля - 0 3
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10 марок 1972

Генрих Гейне
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 100,297 0 581972 Алюминий. Односторонний оттиск 300 0 11
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10 марок 1973

Фестиваль молодёжи и студентов
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1973 A 3,594,022 0 13
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10 марок 1973

Бертольт Брехт
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1973 100,197 0 71
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10 марок 1974

25 лет ГДР
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 A 2,290,000 0 291974 A Серебро. Пробные 1,500 0 69
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10 марок 1974

25 лет ГДР
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1974 Городской вид 70,200 200 1 85
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10 марок 1974

Каспар Фридрих
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1974 75,000 100 0 96
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10 марок 1975

Альберт Швейцер
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1975 101,100 1,040 0 1061975 Алюминий. Односторонний оттиск 306 - 1 11
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10 марок 1975 Пробные

Альберт Швейцер
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 A 8,810 1 130
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10 марок 1975

Варшавский Договор
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 A 2,522,356 0 12
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10 марок 1976

Народная Армия
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1976 A 754,508 0 12
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10 марок 1976

Вебер
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 101,642 6,037 0 72
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10 марок 1977

Отто фон Герике
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 69,316 6,000 1 140
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10 марок 1977 Пробные

Отто фон Герике
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1977 6,000 0 164
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10 марок 1978

Юстус фон Либих
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 70,601 4,500 0 101
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10 марок 1978

Космический полёт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
1978 A 724,750 2,600 32,075 2 1071978 A Серебро. Пробные - 100 - 0 22
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10 марок 1979

Людвиг Фейербах
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 50,500 4,500 1 184
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10 марок 1980

Шарнхорст
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 49,500 5,500 0 61
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10 марок 1981

Народная армия
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
1981 A 780,000 5,500 30,300 0 57
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10 марок 1981

Гегель
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 49,500 5,500 1 57
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10 марок 1981 Пробные

Чеканка монет в Берлине
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 2,250 0 139
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10 марок 1981

Чеканка монет в Берлине
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 54,540 5,500 0 71
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10 марок 1982

Новый Гевандхаус
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 49,510 5,500 1 89
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10 марок 1983

Рихард Вагнер
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1983 49,500 5,500 0 61
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10 марок 1983

Боевые рабочие дружины
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
1983 A 460,900 5,000 45,000 0 201983 A Пробные 100 - - 0 20
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10 марок 1984

Альфред Брем
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 A 40,000 5,000 0 65
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10 марок 1985

Опера Земпера
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 A 55,002 5,000 1 63
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10 марок 1985

Освобождение от фашизма
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
1985 A 750,600 5,000 30,000 0 201985 A Золото. Пробные 266 - - 0 381985 A Серебро. Пробные 10 10 - 0 21985 A Памятник большой. Пробные 50 - - 0 7
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10 марок 1985 Пробные

Университет Гумбольдта
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1985 A 112 0 17
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10 марок 1985

Университет Гумбольдта
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 A 38,000 4,000 1 85
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10 марок 1986

Эрнст Тельман
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
1986 A 709,750 4,002 42,000 0 211986 A Серебро. Пробные 107 - - 0 21
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10 марок 1986

Клиника Шарите
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 A 38,000 4,101 0 64
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10 марок 1987

Драматический театр
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 A 48,100 4,000 0 48
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10 марок 1988

Ульрих фон Гуттен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 A 37,000 3,000 2 121
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10 марок 1988

Физкультура и спорт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
1988 A 611,800 3,300 85,000 0 271988 A Серебро. Пробные - 1,000 - 1 67
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10 марок 1989

Совет экономической взаимопомощи
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
1989 A 57,000 3,000 40,000 0 53
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10 марок 1989

Шадов
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 A 39,200 3,000 0 164
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10 марок 1989

40 лет ГДР
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
1989 A 523,900 3,080 65,000 0 421989 A Гербы матовые. Пробные - 10 - 0 11989 A Серебро. Пробные 10 - - 0 2
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10 марок 1990

1 Мая
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
1990 A 632,000 4,367 115,000 0 25
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10 марок 1990

Фихте
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 A 40,564 4,200 0 106
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