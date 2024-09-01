Памятные монеты 10 марок Германской Демократической Республики - Германия
10 марок 1966Шинкель
10 марок 1967Кольвиц
10 марок 1968Гутенберг
10 марок 1969Бёттгер
10 марок 1970Бетховен
10 марок 1971Альбрехт Дюрер
10 марок 1972Бухенвальд
10 марок 1972Генрих Гейне
10 марок 1973Фестиваль молодёжи и студентов
10 марок 1973Бертольт Брехт
10 марок 197425 лет ГДР
10 марок 197425 лет ГДР
10 марок 1974Каспар Фридрих
10 марок 1975Альберт Швейцер
10 марок 1975 ПробныеАльберт Швейцер
10 марок 1975Варшавский Договор
10 марок 1976Народная Армия
10 марок 1976Вебер
10 марок 1977Отто фон Герике
10 марок 1977 ПробныеОтто фон Герике
10 марок 1978Юстус фон Либих
10 марок 1978Космический полёт
10 марок 1979Людвиг Фейербах
10 марок 1980Шарнхорст
10 марок 1981Народная армия
10 марок 1981Гегель
10 марок 1981 ПробныеЧеканка монет в Берлине
10 марок 1981Чеканка монет в Берлине
10 марок 1982Новый Гевандхаус
10 марок 1983Рихард Вагнер
10 марок 1983Боевые рабочие дружины
10 марок 1984Альфред Брем
10 марок 1985Опера Земпера
10 марок 1985Освобождение от фашизма
10 марок 1985 ПробныеУниверситет Гумбольдта
10 марок 1985Университет Гумбольдта
10 марок 1986Эрнст Тельман
10 марок 1986Клиника Шарите
10 марок 1987Драматический театр
10 марок 1988Ульрих фон Гуттен
10 марок 1988Физкультура и спорт
10 марок 1989Совет экономической взаимопомощи
10 марок 1989Шадов
10 марок 198940 лет ГДР
10 марок 19901 Мая
10 марок 1990Фихте