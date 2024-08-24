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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 10 марок 1977 года "Отто фон Герике" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - Пробные 10 марок 1977 года "Отто фон Герике" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 10 марок 1977 года "Отто фон Герике" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1977
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (164)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 марок 1977 года "Отто фон Герике". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4486 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2400 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Savoca Numismatik - May 18, 2024
Продавец Savoca Numismatik
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Kroha - June 25, 2023
Продавец Kroha
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1977 "Отто фон Герике" (Пробные) на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1977 "Отто фон Герике" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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