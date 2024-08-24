Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 10 марок 1977 года "Отто фон Герике" (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1977
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (164)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 марок 1977 года "Отто фон Герике". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4486 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2400 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Savoca Numismatik
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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