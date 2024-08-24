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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1967 года "Кольвиц". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 10 марок 1967 года "Кольвиц" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1967 года "Кольвиц" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 4,63 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1967
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1967 года "Кольвиц". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1814 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
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  • Künker (3)
  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1967 "Кольвиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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