Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1989 года A "40 лет ГДР" (Германия, ГДР)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 523,900
- Тираж BU 65,000
- Тираж PROOF 3,080
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1989
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "40 лет ГДР" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3213 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 26 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1989 "40 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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