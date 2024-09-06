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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1989 года A "40 лет ГДР" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1989 года A "40 лет ГДР" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1989 года A "40 лет ГДР" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 523,900
  • Тираж BU 65,000
  • Тираж PROOF 3,080

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1989
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "40 лет ГДР" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3213 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - May 26, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 26 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - March 10, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Heritage Eur - November 15, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1989 "40 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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