10 марок 1989 года A "40 лет ГДР" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "40 лет ГДР" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3213 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.

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