Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1974 года A "25 лет ГДР". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Серебро. Пробные
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1974
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1974 года "25 лет ГДР" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2594 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1800 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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