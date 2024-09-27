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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1974 года A "25 лет ГДР". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Серебро. Пробные

Аверс монеты - 10 марок 1974 года A "25 лет ГДР" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1974 года A "25 лет ГДР" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1974
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1974 года "25 лет ГДР" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2594 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1800 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1974 "25 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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