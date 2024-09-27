10 марок 1974 года A "25 лет ГДР". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1974 года "25 лет ГДР" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2594 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1800 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

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