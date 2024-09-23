10 марок 1986 года A "Эрнст Тельман" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1986 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2013.

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