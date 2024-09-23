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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1986 года A "Эрнст Тельман" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1986 года A "Эрнст Тельман" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1986 года A "Эрнст Тельман" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 709,750
  • Тираж BU 42,000
  • Тираж PROOF 4,002

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1986
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1986 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Höhn (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (11)
  • Russiancoin (2)
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 280 RUB
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1986 "Эрнст Тельман" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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