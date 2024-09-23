Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1986 года A "Эрнст Тельман" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 709,750
- Тираж BU 42,000
- Тираж PROOF 4,002
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1986
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1986 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2013.
Сохранность
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- BAC (3)
- Emporium Hamburg (2)
- Höhn (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (11)
- Russiancoin (2)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 280 RUB
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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