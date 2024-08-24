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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1989 года A "Совет экономической взаимопомощи" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1989 года A "Совет экономической взаимопомощи" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1989 года A "Совет экономической взаимопомощи" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 57,000
  • Тираж BU 40,000
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1989
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "Совет экономической взаимопомощи" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3002 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 631 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Совет экономической взаимопомощи" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1989 "Совет экономической взаимопомощи" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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