Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1989 года A "Совет экономической взаимопомощи" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 57,000
- Тираж BU 40,000
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1989
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "Совет экономической взаимопомощи" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3002 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 631 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Coinhouse (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (5)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- Hermes Auctions (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (7)
- Katz (16)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (4)
- Russiancoin (1)
- Teutoburger (5)
- WAG (2)
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 марок 1989 "Совет экономической взаимопомощи" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск