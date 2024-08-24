10 марок 1989 года A "Совет экономической взаимопомощи" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "Совет экономической взаимопомощи" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3002 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 631 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

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