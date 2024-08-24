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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1979 года "Людвиг Фейербах" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1979 года "Людвиг Фейербах" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1979 года "Людвиг Фейербах" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,500
  • Тираж PROOF 4,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1979
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (184)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1979 года "Людвиг Фейербах". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3069 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 1098 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 6800 RUB
Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Александр - February 21, 2024
Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64
Цена
Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
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Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1979 "Людвиг Фейербах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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