Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1979 года "Людвиг Фейербах" (Германия, ГДР)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,500
- Тираж PROOF 4,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1979
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (184)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1979 года "Людвиг Фейербах". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3069 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 1098 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 6800 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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