Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1978 года A "Космический полёт" (Германия, ГДР)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 724,750
- Тираж BU 32,075
- Тираж PROOF 2,600
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1978
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1978 года "Космический полёт" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 10000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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