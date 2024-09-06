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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1978 года A "Космический полёт" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1978 года A "Космический полёт" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1978 года A "Космический полёт" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 724,750
  • Тираж BU 32,075
  • Тираж PROOF 2,600

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1978
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1978 года "Космический полёт" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 10000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе RedSquare - April 16, 2022
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе RedSquare - April 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Где купить?
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1978 "Космический полёт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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