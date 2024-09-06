10 марок 1978 года A "Космический полёт" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1978 года "Космический полёт" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 10000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.

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