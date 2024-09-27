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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1966 года "Шинкель". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 10 марок 1966 года "Шинкель" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1966 года "Шинкель" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 4,73 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1966
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1966 года "Шинкель". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25046 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Gärtner (2)
  • Künker (1)
  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (2)
Германия 10 марок 1966 "Шинкель" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 10 марок 1966 "Шинкель" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 10 марок 1966 "Шинкель" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1966 "Шинкель" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1966 "Шинкель" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1966 "Шинкель" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1966 "Шинкель" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1966 "Шинкель" на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1966 "Шинкель" на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1966 "Шинкель" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1966 "Шинкель" на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1966 "Шинкель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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