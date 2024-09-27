Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1974 года "25 лет ГДР". Городской вид (Германия, ГДР)
Разновидность: Городской вид
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,3416 oz) 10,625 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 70,200
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1974
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1974 года "25 лет ГДР". Городской вид. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7351 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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