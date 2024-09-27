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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1974 года "25 лет ГДР". Городской вид (Германия, ГДР)

Разновидность: Городской вид

Аверс монеты - 10 марок 1974 года "25 лет ГДР" Городской вид - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1974 года "25 лет ГДР" Городской вид - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,3416 oz) 10,625 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 70,200
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1974
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1974 года "25 лет ГДР". Городской вид. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7351 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность PROOF
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
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Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
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Где купить?
Германия 10 марок 1974 "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1974 "25 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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