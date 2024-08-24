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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1989 года A "40 лет ГДР". Гербы матовые. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Гербы матовые. Пробные

Аверс монеты - 10 марок 1989 года A "40 лет ГДР" Гербы матовые Пробные - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1989 года A "40 лет ГДР" Гербы матовые Пробные - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 10

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1989
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "40 лет ГДР" со знаком A. Гербы матовые. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3474 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 11000 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
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Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1989 "40 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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