10 марок 1989 года A "40 лет ГДР". Гербы матовые. Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "40 лет ГДР" со знаком A. Гербы матовые. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3474 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 11000 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

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