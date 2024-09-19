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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1978 года "Юстус фон Либих" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1978 года "Юстус фон Либих" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1978 года "Юстус фон Либих" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 70,601
  • Тираж PROOF 4,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1978
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1978 года "Юстус фон Либих". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1079 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 150 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5200 RUB
Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Александр - April 17, 2024
Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64
Цена
Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Александр - February 21, 2024
Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS65
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - November 29, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1978 "Юстус фон Либих" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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