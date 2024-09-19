Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1978 года "Юстус фон Либих" (Германия, ГДР)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 70,601
- Тираж PROOF 4,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1978
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1978 года "Юстус фон Либих". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1079 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 150 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5200 RUB
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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