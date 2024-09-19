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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1982 года "Новый Гевандхаус" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1982 года "Новый Гевандхаус" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1982 года "Новый Гевандхаус" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,510
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1982
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1982 года "Новый Гевандхаус". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4388 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 625 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Германия 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1982 "Новый Гевандхаус" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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