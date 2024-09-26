Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1986 года A "Клиника Шарите" (Германия, ГДР)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,000
- Тираж PROOF 4,101
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1986
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1986 года "Клиника Шарите" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3450 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 6700 RUB
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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