10 марок 1986 года A "Клиника Шарите" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1986 года "Клиника Шарите" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3450 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

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