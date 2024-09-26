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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1986 года A "Клиника Шарите" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1986 года A "Клиника Шарите" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1986 года A "Клиника Шарите" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 38,000
  • Тираж PROOF 4,101

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1986
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1986 года "Клиника Шарите" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3450 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 6700 RUB
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Александр - February 21, 2024
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Александр - January 14, 2023
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS65
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Александр - October 19, 2022
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS65
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Александр - September 21, 2022
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Александр - February 9, 2022
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS66
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Клиника Шарите" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1986 "Клиника Шарите" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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