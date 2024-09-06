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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1967 года "Кольвиц". Латунь (Германия, ГДР)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - 10 марок 1967 года "Кольвиц" Латунь - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1967 года "Кольвиц" Латунь - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 11,45 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1967
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1967 года "Кольвиц". Латунь. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6803 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1967 "Кольвиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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