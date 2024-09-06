Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1967 года "Кольвиц". Латунь (Германия, ГДР)
Разновидность: Латунь
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 11,45 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1967
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1967 года "Кольвиц". Латунь. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6803 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
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