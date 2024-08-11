Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1988 года A "Ульрих фон Гуттен" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,000
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1988
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (121)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Ульрих фон Гуттен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1629 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7300 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
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