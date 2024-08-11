Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1988 года A "Ульрих фон Гуттен" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1988 года A "Ульрих фон Гуттен" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1988 года A "Ульрих фон Гуттен" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,000
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1988
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (121)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Ульрих фон Гуттен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1629 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Auctiones (1)
  • COINSNET (1)
  • Eeckhout (1)
  • Emporium Hamburg (8)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (4)
  • Grün (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • HERVERA (2)
  • Höhn (20)
  • Katz (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (3)
  • Möller (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • MUNZE (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (6)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (49)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Wormser Auktionshaus (2)
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7300 RUB
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 35 CHF
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Wormser Auktionshaus - August 30, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону
Германия 10 марок 1988 A "Ульрих фон Гуттен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1988 "Ульрих фон Гуттен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1988 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск