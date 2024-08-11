10 марок 1988 года A "Ульрих фон Гуттен" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Ульрих фон Гуттен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1629 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2017.

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