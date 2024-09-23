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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма". Памятник большой. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Памятник большой. Пробные

Аверс монеты - 10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" Памятник большой Пробные - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" Памятник большой Пробные - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Памятник большой. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8943 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Felzmann (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • WAG (1)
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
4925 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
3470 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1985 "Освобождение от фашизма" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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