10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма". Памятник большой. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Памятник большой. Пробные
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1985
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Памятник большой. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8943 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.
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