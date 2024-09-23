10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма". Памятник большой. Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Памятник большой. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8943 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

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